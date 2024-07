La sentenza del processo sui pagamenti a Stormy Daniels per cui Donald Trump è stato condannato è stata posticipata al 18 settembre

Il giudice di New York Juan Merchan ha posticipato al 18 settembre la lettura della sentenza contro Donald Trump per il processo penale per il pagamento illecito all’attrice di film porno Stormy Daniels, in cui l’ex presidente statunitense era stato giudicato colpevole il 30 maggio scorso. Inizialmente la lettura della sentenza e dunque la comunicazione della pena per Trump avrebbe dovuto avvenire l’11 luglio. Martedì però Merchan ha accolto la richiesta della difesa di rinviare la sentenza, in seguito alla decisione della Corte Suprema per cui gli ex presidenti hanno diritto a una parziale immunità nell’esercizio delle loro funzioni.

Al momento Trump è coinvolto in tre processi penali. Il caso per cui si è espressa la Corte Suprema riguarda l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, nel quale Trump è accusato di aver cercato di sovvertire il risultato delle elezioni presidenziali del 2020, che aveva perso contro l’attuale presidente Joe Biden. Gli avvocati di Trump hanno chiesto a Merchan di posticipare la sentenza del caso sui pagamenti a Stormy Daniels – il cui vero nome è Stephanie Clifford – per considerare le possibili ripercussioni sul processo della decisione della Corte Suprema.

Nel processo in questione Trump era stato giudicato colpevole per tutti i 34 capi di accusa a suo carico, tra cui l’accusa di aver falsificato documenti contabili della campagna elettorale del 2016 per nascondere l’esistenza dei pagamenti a Stormy Daniels, che sarebbero serviti per comprare il silenzio della donna su una relazione sessuale avvenuta dieci anni prima. È stato il primo processo penale in cui un presidente o ex presidente degli Stati Uniti è stato ritenuto colpevole.