Il cantautore Morgan è stato assolto nel processo per diffamazione contro Bugo

Martedì il tribunale di Imperia ha assolto il cantautore Morgan dall’accusa di aver diffamato il collega Bugo in quanto «il fatto non sussiste». L’accusa riguardava un episodio molto noto avvenuto durante una delle esibizioni dei due cantanti al festival di Sanremo del 2020: Morgan cantò la canzone con cui gareggiavano, Sincero, con un testo modificato, in cui definiva Bugo arrogante e ingrato, fra le altre cose, a causa di un litigio. Dopo essersi accorto della modifica al testo, che comportò poi anche l’eliminazione dal concorso musicale, Bugo lasciò il palco interrompendo improvvisamente l’esibizione.