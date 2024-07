«Non siamo come vorrebbero dipingerci»

Martedì pomeriggio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto una lunga lettera ai «dirigenti di Fratelli d’Italia» per prendere le distanze da atteggiamenti e dichiarazioni di natura antisemita e nostalgica nei confronti dei totalitarismi. Il messaggio, inviato sulle chat di deputati e senatori, è un po’ a metà tra il pubblico e il privato, nel senso che pur essendo stato diffuso su canali interni del partito è stato pensato dalla presidente del Consiglio per rispondere in maniera ufficiosa alle polemiche generatesi dopo che un’inchiesta di Fanpage ha mostrato vari responsabili di Gioventù Nazionale, l’associazione giovanile di Fratelli d’Italia, inneggiare al nazismo e al fascismo e utilizzare espressioni molto offensive e discriminatorie nei confronti degli ebrei.

L’inchiesta di Fanpage era in due puntate. La prima, che conteneva filmati che mostravano tra l’altro esponenti di Gioventù Nazionale inneggiare a Mussolini e a Hitler, era stata liquidata in maniera tutto sommato sbrigativa dai dirigenti di Fratelli d’Italia. Con la pubblicazione della seconda puntata invece è emerso un radicato orientamento antisemita nell’organizzazione giovanile del partito, un fatto che nei giorni scorsi aveva provocato reazioni da parte di vari esponenti di Fratelli d’Italia e anche diverse condanne da osservatori e commentatori di destra generalmente non ostili al governo. Anche per questo, due dirigenti di Gioventù nazionale – Flaminia Pace ed Elisa Segnini – si erano dimesse.

Nella lettera diffusa martedì Meloni ha detto di essere «arrabbiata e rattristata per la rappresentazione di noi che è stata data dai comportamenti di alcuni giovani del nostro movimento ripresi in privato», e ha ribadito che «non c’è spazio, in Fratelli d’Italia, per posizioni razziste o antisemite, come non c’è spazio per i nostalgici dei totalitarismi del ‘900, o per qualsiasi manifestazione di stupido folklore». Con stupido folklore Meloni si riferisce, evidentemente, ai saluti a braccio teso o al Sieg Heil, il tipico saluto dei nazisti, o altre pose e dichiarazioni nostalgiche verso il nazifascismo fatte dai militanti di Gioventù Nazionale e mostrate nell’inchiesta di Fanpage.

«I partiti di destra dai quali molti di noi provengono hanno fatto i conti con il ventennio fascista già diversi decenni fa», prosegue nella lettera Meloni, che difende poi Gioventù Nazionale descrivendolo come «un movimento giovanile forte, sano, colorato, curioso e aperto», affermando dunque che «non c’è alcuno spazio tra le nostre file per chi recita un copione macchiettistico utile solo al racconto che i nostri avversari vogliono fare di noi».

«Non siamo come vorrebbero dipingerci», scrive la presidente del Consiglio, ricordando che negli anni passati Fratelli d’Italia avrebbe più volte confermato un indirizzo politico finalizzato ad accogliere storie e sensibilità non esclusivamente della destra italiana, e a condividere i valori del conservatorismo europeo. «Nel 2019 abbiamo aderito con totale convinzione alla risoluzione del Parlamento Europeo “sull’importanza della memoria europea per il futuro dell’Europa”, con la quale si condannavano senza esitazione tutte le dittature del ‘900 (nazismo, comunismo e fascismo). Un passaggio doveroso e necessario a superare l’odio che ha attraversato l’Europa e guardare a un futuro di pace e libertà», ricorda Meloni, per la quale «l’adesione a questa importante risoluzione europea segnava lo spartiacque per tutte le forze politiche del continente tra chi ha deciso di lasciarsi alle spalle il passato e chi invece vive ancora di nostalgia e rancore.

Nel resto della lettera, Meloni lamenta perlopiù «la narrazione falsa» fatta da molti giornali, e che a suo avviso dimostra come invece «esiste una alternativa credibile alla palude socialdemocratica europea e occidentale». Per Meloni, Fratelli d’Italia può invece «essere il grimaldello per la fine dei giochi di potere, delle lobby, dei privilegi di pochi sulla pelle dei molti». Ed è per questo che conclude la lettera con un invito motivazionale: «Piedi a terra, testa alta, e sguardo rivolto sempre, e solo, avanti».

Qui di seguito il messaggio intero inviato da Meloni ai suoi colleghi di partito: