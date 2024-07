In Francia una candidata del Rassemblement National si è ritirata per una foto circolata online in cui indossa un cappello da nazista

Martedì un portavoce del partito di estrema destra francese Rassemblement National ha detto che Ludivine Daoudi, candidata nella prima circoscrizione elettorale del Calvados, nel nord-ovest della Francia, non si candiderà al secondo turno delle elezioni legislative. Negli ultimi giorni l’altra principale candidata del suo collegio – Emma Fourreau, candidata per il partito di sinistra Nuovo Fronte Popolare – aveva fatto circolare online una foto in cui Daoudi indossava un berretto da sottufficiale della Luftwaffe (l’aviazione tedesca della Germania nazista) decorato con una svastica. «Il 7 luglio non date un solo voto a questi fascisti immondi», aveva scritto Fourreau.

Il portavoce del partito Philippe Chapron ha detto che Daoudi «non nega» di aver indossato simboli nazisti, ma che aveva scattato quella foto diversi anni fa mentre visitava una fiera dedicata alle armi. Chapron ha aggiunto che la candidata «è d’accordo sul fatto che la foto è di cattivo gusto».

Al primo turno delle elezioni Daoudi aveva ottenuto circa il 20 percento dei voti, mentre a livello nazionale il suo partito – guidato da Marine Le Pen e Jordan Bardella e alleato con Eric Ciotti, il presidente dei Repubblicani, di destra – ha ottenuto il 29,25 dei voti, un risultato ben superiore rispetto a quello delle elezioni legislative del 2022 quando, al primo turno, prese il 18,7 per cento.