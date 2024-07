È morta a 67 anni l’attrice televisiva e teatrale Maria Rosaria Omaggio

È morta lunedì a 67 anni l’attrice Maria Rosaria Omaggio. Nata nel 1957, Omaggio esordì in televisione nel 1973 come concorrente alla nota trasmissione Canzonissima, trasmessa dalla Rai. Tra gli anni Settanta e Ottanta partecipò a diversi programmi e sceneggiati televisivi. Recitò anche in diversi film, fra cui Roma a mano armata, diretto da Umberto Lenzi, e Walesa – L’uomo della speranza, diretto da Andrzej Wajda e presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2013, nel quale Omaggio interpretò la giornalista Oriana Fallaci. Dal 2000 in poi si dedicò soprattutto alla recitazione nei teatri.