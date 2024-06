Bronny James, il figlio di LeBron, è stato scelto al draft della NBA dai Los Angeles Lakers, la squadra di suo padre

I Los Angeles Lakers hanno scelto Bronny James durante il draft della NBA, l’evento in cui le trenta squadre della lega nordamericana di pallacanestro selezionano i nuovi giocatori per la stagione successiva. Bronny James ha 19 anni ed è figlio di LeBron James, uno dei migliori giocatori di basket di sempre; adesso i due potrebbero diventare la prima coppia padre-figlio a giocare assieme nella NBA. Non è ancora sicuro al cento per cento perché il contratto di LeBron James con i Lakers finisce quest’estate: avrà fino a sabato per decidere se rinnovarlo o no, ma a questo punto è molto più probabile che lo faccia.

Diverse volte in passato LeBron, 39 anni, aveva detto infatti che avrebbe voluto giocare almeno una stagione assieme a suo figlio prima di ritirarsi. Sembra che l’agente di Bronny James (che è lo stesso di LeBron) abbia spinto molto per far sì che il 19enne venisse scelto dai Lakers e non da altre squadre.

Bronny James viene considerato un giocatore abbastanza promettente e adatto a giocare nella NBA, ma le aspettative su di lui sono molto diverse da quelle che c’erano sul padre; con la squadra universitaria degli USC Trojans ha giocato una sola stagione, condizionata inizialmente da un problema cardiaco peraltro, totalizzando 4,8 punti, 2,8 rimbalzi e 2,1 assist a partita. Il 26 giugno c’è stato il primo giro del draft NBA e le prime due scelte assolute sono state due giocatori francesi, Zaccharie Risacher e Alexandre Sarr.