I primi due giocatori di basket scelti al draft della NBA, Zaccharie Risacher e Alexandre Sarr, sono entrambi francesi

Nella notte italiana tra il 26 e il 27 giugno negli Stati Uniti c’è stata la prima parte del draft della NBA, l’evento in cui le trenta squadre della principale lega nordamericana di pallacanestro selezionano dal campionato universitario statunitense oppure dai campionati stranieri i nuovi giocatori per la stagione successiva. La prima scelta spettava agli Atlanta Hawks, che hanno deciso di prendere il 19enne francese Zaccharie Risacher, di ruolo ala piccola, che nella scorsa stagione ha giocato per il JL Bourg, la squadra francese con cui ha raggiunto la finale di EuroCup.

È il secondo anno consecutivo che come prima scelta assoluta del draft NBA viene selezionato un cestista francese – l’anno scorso fu Victor Wembanyama – e in generale è solamente la terza volta che un giocatore europeo viene scelto per primo (l’altro fu l’italiano Andrea Bargnani nel 2006). Anche il secondo giocatore nominato al draft di quest’anno è francese: Alexandre Sarr, pure lui nato nel 2005, che gioca nel ruolo di centro ed è stato scelto dai Washington Wizards, ai quali spettava la seconda chiamata (i giocatori vengono selezionati a turno dalle squadre e quelle che sono andate peggio nella stagione precedente possono scegliere per prime).

Alla sesta chiamata gli Charlotte Hornets hanno selezionato Tidjane Salaün, quindi tre dei primi dieci cestisti selezionati nel draft della NBA del 2024 sono francesi: è la prima volta che succede per un paese che non siano gli Stati Uniti. «Si tratta di un evento storico per i francesi, che negli ultimi anni hanno visto crescere sia la qualità che la popolarità del basket. La Francia sarà considerata come una possibile candidata per la medaglia d’oro ai Giochi di Parigi di quest’estate», ha scritto il quotidiano francese Le Monde, commentando la notizia del draft. Già negli ultimi anni la Nazionale francese di basket ha ottenuto risultati notevoli: nel 2019 arrivò terza ai Mondiali, nel 2021 seconda alle Olimpiadi di Tokyo e nel 2022 di nuovo seconda agli Europei.

