In Bolivia sono state arrestate 17 persone accusate di essere coinvolte nel tentativo di colpo di stato di due giorni fa

Diciassette persone sono state arrestate in Bolivia con l’accusa di essere coinvolte nel recente fallito colpo di stato guidato dal generale dell’esercito boliviano Juan José Zúñiga. Eduardo del Castillo, ministro del governo del presidente Luis Arce, ha detto in una conferenza stampa che fra le persone arrestate ci sono un civile e sedici tra attuali ed ex membri dell’esercito; ha aggiunto che stavano pianificando il golpe da maggio, e che le persone coinvolte sarebbero «molte di più». Zúñiga era a sua volta stato arrestato mercoledì, subito dopo il tentativo di colpo di stato, durato circa tre ore.

La Bolivia è uno dei paesi politicamente più turbolenti del mondo, e da metà Ottocento, quando dichiarò la propria indipendenza dalla Spagna, ha avuto 190 tentativi di colpo di stato. Le ragioni per cui Zúñiga aveva guidato questo ennesimo tentativo non sono ancora del tutto chiare.

