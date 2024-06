Secondo una bozza pubblicata per errore la Corte Suprema statunitense vorrebbe ripristinare temporaneamente l’aborto d’emergenza in Idaho 

Secondo una bozza di decisione pubblicata per errore dalla Corte Suprema statunitense sul proprio sito, la Corte sarebbe intenzionata a ripristinare gli aborti d’emergenza in Idaho: è uno degli stati statunitensi che dopo la revoca del diritto all’aborto a livello federale, deciso dalla stessa Corte Suprema due anni fa, ha introdotto alcune delle leggi più restrittive al riguardo. La bozza di decisione è stata resa nota mercoledì da Bloomberg, e rimossa poco dopo dal sito della Corte, che ha ammesso di averla pubblicata per errore.

Se venisse attuata, la decisione della Corte ripristinerebbe un’ordinanza di un tribunale dell’Idaho che aveva temporaneamente bloccato il divieto quasi totale di aborto in vigore all’interno dello stato, introdotto dall’amministrazione locale. L’ordinanza stabiliva che gli ospedali dell’Idaho avrebbero potuto eseguire aborti d’emergenza se necessario per proteggere la salute della madre. Contro l’ordinanza avevano fatto ricorso alcuni leader politici Repubblicani dello stato: nella bozza di decisione pubblicata per errore, la Corte dice di aver deciso di respingere i ricorsi e archiviare il caso. La bozza, comunque, è considerata provvisoria: non è cioè la copia di una decisione definitiva, ma è appunto solo una bozza di un procedimento ancora in corso.