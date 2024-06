È morto Shifty Shellshock, cantante della band di rap rock dei Crazy Town, famosi per il singolo del 2000 “Butterfly”

È morto Shifty Shellshock, nome d’arte di Seth Binzer, il cantante della band di rap rock dei Crazy Town che nel 2000 ottennero il successo internazionale con il singolo “Butterfly”, che raggiunse il primo posto della classifica Billboard Hot 100. Shellshock aveva 49 anni. È morto nella sua casa di Los Angeles per cause che non sono state divulgate.

Shellshock fondò i Crazy Town nel 1995 con Bret Mazur, l’altro frontman della band. Pubblicarono il loro primo disco, The Gift of Game, nel 1999. Conteneva “Butterfly”, una canzone più hip hop di quelle che contraddistinguevano la band, che si inserì nel filone del cosiddetto rap rock e del nu metal, molto in voga negli Stati Uniti di quegli anni. “Butterfly” diede una certa notorietà alla band, che pubblicò ancora un paio di altri dischi di minore successo e attraversò molti cambi di formazione negli anni successivi. Shellshock portò avanti anche una carriera da solista, e partecipò ad alcuni reality show americani. Aveva spesso parlato pubblicamente dei suoi problemi di tossicodipendenza.