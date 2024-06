Vittoria Ferdinandi, di centrosinistra, ha vinto a Perugia

Vittoria Ferdinandi è la nuova sindaca di Perugia. La candidata del centrosinistra, proposta dal Partito Democratico e sostenuta da una larga coalizione composta anche da Movimento 5 Stelle, Azione e una parte di Italia Viva, ha preso il 52,12 per cento. La sua avversaria in questo ballottaggio, Margherita Scoccia di Fratelli d’Italia, era sostenuta dal centrodestra e ha preso il 47,88 per cento. La competizione tra loro era stata molto incerta, al primo turno delle amministrative dell’8 e del 9 giugno erano arrivate ad appena 600 voti di distanza l’una dall’altra, entrambe a ridosso della soglia del 50 per cento: Ferdinandi aveva ottenuto il 49,01 per cento dei consensi, Scoccia il 48,2 per cento.

Dopo dieci anni di amministrazione di centrodestra, guidata dal sindaco di Forza Italia Andrea Romizi, Perugia torna così a essere governata dal centrosinistra, come era sempre accaduto dal dopoguerra fino al 2014. Per il PD umbro questa vittoria segna per certi versi anche la fine del suo decennio più tribolato, che era iniziato proprio con la sorprendente sconfitta in favore di Romizi ed era poi proseguito con una serie di sconfitte in altre importanti città. C’era stato anche un grosso caso giudiziario per presunte manipolazioni di concorsi pubblici nella sanità, che aveva portato alle dimissioni della presidente di regione Catiuscia Marini nel maggio del 2019 e alla prima storica vittoria della Lega in Umbria, con l’elezione di Donatella Tesei alla guida della giunta regionale.

Ferdinandi è nata a Perugia nel 1986. È laureata in psicologia clinica e in filosofia politica, e in città era nota soprattutto per il suo attivismo in sostegno dei malati psichiatrici che l’ha portata nel 2019 ad aprire il primo ristorante dell’Umbria in cui vengono impiegati pazienti psichiatrici. Per questo progetto Ferdinandi ha ricevuto, tra l’altro, la nomina di Cavaliera al merito della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella.

La sua candidatura era stata inizialmente contestata da una parte del PD, che la riteneva “troppo di sinistra” su alcuni temi. Dopo varie polemiche che avevano portato alle dimissioni del segretario provinciale Sauro Cristofani, nel gennaio scorso, Ferdinandi ha saputo però aggregare intorno a lei una coalizione ampia, decisiva per la vittoria.