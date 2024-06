Il primo titolo dei principali quotidiani è dedicato alla manifestazione di sabato pomeriggio a Latina, organizzata dai sindacati dopo la morte di Satnam Singh, e alle dichiarazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che durante una visita in provincia di Mantova per l’anniversario della fondazione della Croce Rossa ha voluto ricordare Singh denunciando le condizioni di lavoro a cui era sottoposto; ma si parla anche molto dei ballottaggi delle elezioni amministrative, per cui si voterà oggi e domani. Molti giornali locali, soprattutto del Nord, si occupano poi delle dichiarazioni di Filippo Turetta e del suo nuovo interrogatorio riguardo all’omicidio di Giulia Cecchettin.