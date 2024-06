A Capri è stato vietato lo sbarco dei turisti per via di un guasto alla condotta idrica che rifornisce l’isola

Da giovedì l’isola di Capri ha dei grossi problemi di approvvigionamento idrico per via di un guasto alla condotta idrica che normalmente la rifornisce. Al momento l’acqua è ancora erogata nella maggior parte dell’isola (con l’eccezione di alcune zone del comune di Anacapri), ma proviene da serbatoi locali che si esauriranno se non vengono riempiti regolarmente con i rifornimenti che arrivano dalla terraferma. Per questo motivo sabato il sindaco della cittadina principale dell’isola – Capri, appunto – Paolo Falco ha vietato ai turisti di sbarcare, con un’ordinanza urgente.

Falco ha spiegato che fino a quando non ci saranno nuovi approvvigionamenti d’acqua sarà molto difficile garantire i servizi essenziali, e di voler quindi evitare l’arrivo di migliaia di persone che normalmente visitano l’isola campana durante la stagione turistica. L’ordinanza è stata emanata alle nove di mattina di sabato: da quel momento in poi i biglietti verso l’isola non sono più in vendita, e le imbarcazioni che erano già partite per Capri sono state contattate via radio con l’ordine di tornare indietro e far sbarcare i passeggeri. Sono previste deroghe per le navi che trasportano merci e per i residenti, il personale sanitario e dei trasporti e le forze dell’ordine. Falco ha detto che eventuali trasgressori verranno reimbarcati immediatamente verso la terraferma.