L’ex calciatore Roberto Baggio è stato rapinato e picchiato nella sua villa vicino a Vicenza

Giovedì sera un gruppo di cinque persone armate ha fatto irruzione nella villa dell’ex calciatore Roberto Baggio ad Altavilla Vicentina, in provincia di Vicenza, e l’hanno rapinata. Baggio è stato picchiato, e lui e i suoi familiari sono stati rinchiusi a forza in una stanza durante tutta la rapina. Quando le cinque persone sono entrate in casa Baggio e alcuni suoi familiari stavano guardando la partita Italia-Spagna degli Europei maschili di calcio: Baggio si è avvicinato ai rapinatori per fermarli ed è stato colpito in fronte col calcio di una pistola. Dopo aver chiuso lui e i familiari in una stanza, i rapinatori hanno rubato soldi e gioielli: non ci sono ancora informazioni precise sull’entità del furto. Quando i rapinatori se ne sono andati, Baggio ha sfondato la porta della stanza e chiamato i carabinieri; poi è stato portato in pronto soccorso, dove gli sono stati messi alcuni punti di sutura. I suoi familiari stanno bene.