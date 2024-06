Giovedì c’è stata la seconda prova dell’esame di Maturità

Giovedì 526mila studenti che stanno per concludere le scuole superiori hanno partecipato alla seconda prova dell’esame di Maturità. A differenza della prima prova, che è sempre uguale per tutti ed è un tema di italiano, la seconda prova riguarda ogni anno materie diverse in base al tipo di scuola (liceo, istituto tecnico o istituto professionale) e all’indirizzo frequentato: le materie selezionate quest’anno erano state annunciate a gennaio.

La traccia d’esame per i licei scientifici era di matematica: studenti e studentesse hanno dovuto risolvere un problema (scegliendolo fra due alternative, entrambe studi di funzione) e rispondere a quattro quesiti (a scelta fra otto). La traccia dei licei classici chiedeva invece di tradurre dal greco un brano del dialogo intitolato Minosse o della legge, attribuito a Platone (un autore considerato non troppo difficile da tradurre), ma la cui autenticità è discussa, e di rispondere ad alcune domande riguardanti lo stesso testo. Le tracce di tutti gli indirizzi sono consultabili sul sito del ministero dell’Istruzione.

– Leggi anche: I temi della prima prova della Maturità