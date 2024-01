Sono state annunciate le materie della seconda prova per l’esame di maturità

Il ministero dell’Istruzione e del merito ha annunciato con un comunicato quali saranno le materie della seconda prova per l’esame di maturità del 2024. La seconda prova cambia ogni anno in base al tipo di scuola (liceo, istituto tecnico o istituto professionale) e all’indirizzo frequentato, mentre la prima è sempre uguale per tutti e consiste in un tema di italiano.

Al liceo classico gli studenti dovranno fare una versione di greco, mentre al liceo scientifico è stata scelta matematica. Per il liceo linguistico è stata selezionata la terza lingua straniera studiata (quindi non l’inglese, che è sempre la prima, ma generalmente francese, tedesco o spagnolo), il liceo delle scienze umane avrà una prova di scienze umane, mentre per le sezioni con indirizzo economico-sociale è stata scelta la materia di diritto ed economica politica. La seconda prova al liceo artistico riguarderà le discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi, e per il liceo coreutico ci sarà una prova di tecniche della danza.

Per gli istituti tecnici a indirizzo amministrazione, finanza e marketing è stata scelta economia aziendale. Gli studenti dell’istituto tecnico per il turismo avranno discipline turistiche e aziendali, mentre quelli che seguono l’indirizzo di costruzioni, ambiente e territorio avranno topografia. Agli istituti tecnici con indirizzi di informatica e telecomunicazioni la materia scelta è stata sistemi e reti, mentre per gli studenti di grafica e comunicazione ci sarà progettazione multimediale. Negli istituti agrari, la seconda prova degli studenti di produzioni e trasformazioni sarà trasformazione dei prodotti, mentre per quelli di viticoltura ed enologia sarà viticoltura e difesa della vite.

Il ministro Valditara ha aggiunto che quest’anno le studentesse e gli studenti dell’ultimo anno potranno consultarsi con dei docenti tutor e degli orientatori che li dovrebbero aiutare a scegliere la facoltà universitaria a cui iscriversi, oppure a consultare le offerte di lavoro più in linea con il loro percorso di studi.