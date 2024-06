È morto a 93 anni Willie Mays, uno dei più famosi giocatori statunitensi di baseball di sempre

È morto a 93 anni Willie Mays, giocatore statunitense di baseball considerato uno dei più forti nella storia di questo sport. Giocò per 23 anni nel ruolo di esterno nella Major League Baseball (MLB), il principale campionato di baseball degli Stati Uniti: per quasi tutta la sua carriera, dal 1951 al 1972, giocò con i Giants (squadra che inizialmente aveva la propria sede a New York e che nel 1958 si trasferì a San Francisco), e nel 1972 per l’ultimo anno di attività agonistica andò a giocare con i New York Mets. In carriera realizzò 660 fuoricampo – ovvero quando un giocatore manda la palla fuori dal campo da gioco o in punti non raggiungibili dai ricevitori avversari – ed è attualmente il sesto giocatore ad averne realizzati di più nella storia della MLB. Vinse una volta le World Series, cioè il campionato statunitense, nel 1954, con i New York Giants.