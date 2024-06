Nel mar Rosso è affondata una nave commerciale attaccata dagli Houthi – gruppo ribelle che controlla la capitale dello Yemen e il nord del paese – e un membro dell’equipaggio risulta disperso. È la seconda nave che sono riusciti ad affondare dall’inizio dei loro attacchi, e sabato l’esercito degli Stati Uniti aveva bombardato alcune postazioni degli Houthi nello Yemen come ritorsione.

Negli ultimi mesi ci sono stati almeno 50 attacchi nei confronti delle navi commerciali occidentali che attraversano il mar Rosso, che gli Houthi giustificano come ritorsione per l’invasione della Striscia di Gaza da parte di Israele (sostenuto dal punto di vista militare ed economico soprattutto dai paesi occidentali). Questi attacchi, e le conseguenti ritorsioni da parte degli eserciti occidentali, hanno creato notevoli danni al commercio internazionale, per cui la rotta del mar Rosso è uno dei passaggi più importanti per le merci provenienti dall’Asia e dirette all’Europa.

– Leggi anche: La guerra che i ribelli Houthi stanno combattendo da dieci anni