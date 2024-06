Sabato l’esercito statunitense ha bombardato alcune postazioni degli Houthi nello Yemen come ritorsione per un attacco a una nave commerciale compiuto dagli Houthi nel mar Rosso, a causa del quale un marinaio risulta disperso. L’esercito statunitense ha detto di avere bombardato sette postazioni con radar in alcuni territori controllati dagli Houthi, una milizia sostenuta dall’Iran che dal 2011 sta combattendo il governo centrale dello Yemen in una sanguinosa guerra civile.

Negli ultimi mesi ci sono stati almeno 50 attacchi degli Houthi nei confronti delle navi commerciali occidentali che attraversano il mar Rosso, che gli Houthi giustificano come ritorsione per l’invasione della Striscia di Gaza da parte di Israele (un paese sostenuto dal punto di vista militare ed economico soprattutto dai paesi occidentali).