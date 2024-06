In uno dei videogiochi più popolari del momento bisogna solo cliccare su una banana

Da un paio di mesi Banana, un gioco free to play (ossia a cui si può giocare gratuitamente), è uno dei titoli più popolari su Steam, la più importante piattaforma per scaricare videogiochi e giocarci in streaming. Tecnicamente parlando, si tratta di un gioco di tipo clicker: tutto ciò che bisogna fare è cliccare il maggior numero di volte possibile sull’immagine di una banana. Nonostante la dinamica piuttosto monotona e l’assenza di tutti quegli elementi che ci si aspetterebbe di trovare in un videogioco, come i livelli o l’aumento di difficoltà, Banana viene giocato quotidianamente da quasi 900mila persone.

Occupa spesso il primo posto della classifica “per giocatori contemporanei” (quella che tiene conto dei giocatori connessi in un particolare momento) della piattaforma, e contende il posto di titolo più giocato su Steam al famosissimo sparatutto in prima persona Counter-Strike 2.

Per chi ha poca dimestichezza con come funzionano le cose su Steam, il successo di Banana potrebbe apparire incomprensibile. Eppure, come ha spiegato Chance Townsend su Mashable, è basato su un meccanismo molto popolare sulla piattaforma: la possibilità di collezionare “skin”, ossia degli oggetti speciali in formato digitale che possono essere scambiati con altri oggetti o venduti per ottenere credito da utilizzare su Steam.

Nel caso di Banana, la possibilità di entrare in possesso di questi oggetti dipende dalla quantità di tempo che il giocatore è disposto a investire: cliccando insistentemente sull’immagine, infatti, si possono ottenere delle banane “speciali”, che si differenziano in base al colore e ad altre caratteristiche estetiche.

Le banane più rare possono valere centinaia di dollari. Una delle tipologie di banane “evento” più ricercate è la Crypticnana, di cui esistono solo 25 esemplari: lo scorso 31 maggio una Crypticnana è stata venduta per 378,92 dollari, e undici giorni dopo un altro esemplare di questo tipo è stato venduto per 514 dollari. La banana più ambita in assoluto è invece la Special Golden Banana, che lo scorso 9 giugno è stata venduta per 1.378,58 dollari.

In un’intervista data al sito Polygon, gli sviluppatori di Banana hanno detto che alcuni utenti utilizzano «fino a mille account» per rimanere connessi tutto il giorno e non perdere la possibilità di ottenere le banane più rare. Gli sviluppatori hanno anche raccontato che stanno introducendo nuovi tipi di banane per assecondare le richieste sempre più alte dei giocatori.

Non è la prima volta che si sviluppa un mercato di questo tipo attorno a oggetti in formato digitale legati a un determinato gioco. Il caso più famoso è quello delle skin legate alla serie Counter Strike, vendute per cifre che in alcuni casi hanno superato il milione di dollari.