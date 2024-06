Un gruppo di tifosi inglesi ha attaccato un gruppo di tifosi serbi a Gelsenkirchen, in Germania: ci sono due feriti

Domenica pomeriggio in un bar di Gelsenkirchen, in Germania, un gruppo di tifosi inglesi ha attaccato un gruppo di tifosi serbi: nello scontro sono stati seriamente feriti alla testa un poliziotto e un tifoso inglese. Secondo le testimonianze raccolte dal Guardian una trentina di tifosi serbi stava bevendo nel bar in attesa dell’inizio della partita degli Europei di calcio tra Serbia e Inghilterra (che si terrà a Gelsenkirchen alle 21) quando ha cominciato a essere colpita da sedie, bottiglie e altri oggetti lanciati da quelli che secondo la polizia erano hooligans inglesi.

Vista la nota violenza degli hooligans inglesi e serbi, in vista della partita di domenica la polizia inglese e la polizia tedesca avevano collaborato a un piano che prevedeva agenti sotto copertura in molti bar nei dintorni di Gelsenkirchen. Nonostante questo, il gruppo di tifosi inglesi sarebbe riuscito a scappare prima dell’arrivo di circa 200 poliziotti tedeschi, alcuni dei quali sarebbero poi andati a cercarli nei dintorni. La polizia tedesca ha fatto sapere che non ci sono stati arresti. I due uomini feriti sono un uomo di Birmingham, Inghilterra, rimasto coinvolto nell’attacco, e un poliziotto in borghese.