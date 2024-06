Il fotografo di moda Moreno Galli è stato arrestato perché accusato di violenza sessuale nei confronti di una modella

Sabato a Firenze il fotografo di moda Moreno Galli, 66 anni, fondatore e capo dell’agenzia Fashion Concept, è stato arrestato perché accusato di violenza sessuale nei confronti di alcune modelle. Le violenze sarebbero state commesse durante i provini.

Le indagini della procura di Roma sono partite con la denuncia di una modella che ha raccontato agli investigatori di essere stata violentata in un hotel di Roma, vicino a piazza di Spagna. La modella ha detto che Galli le aveva scattato prima qualche fotografia da vestita, poi le aveva chiesto di rimanere in costume da bagno e infine di posare nuda. «In un attimo mi era addosso. Non ho fatto in tempo a capire», ha scritto la modella nella denuncia, secondo le informazioni date dagli investigatori.

La procura è risalita ad almeno altre quattro modelle che avrebbero subito una violenza da Galli in modo analogo a quello raccontato dalla modella che ha denunciato: al momento però sugli altri presunti episodi di abusi non sono disponibili altre informazioni.