La Ferrari ha vinto la celebre corsa automobilistica delle 24 ore di Le Mans per il secondo anno di fila

La Ferrari ha vinto la celebre corsa automobilistica delle 24 ore di Le Mans, in Francia, per il secondo anno di fila. La 24 ore di Le Mans è la più nota corsa automobilistica endurance al mondo, cioè in sintesi di resistenza, nonché la più antica tra quelle che durano 24 ore. Il trio di piloti che ha vinto la corsa è composto da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, che hanno gareggiato su una Ferrari modello 499P. Al secondo posto è arrivata un’auto della scuderia Toyota, mentre al terzo un’altra Ferrari 499P guidata dai piloti Antonio Giovinazzi, James Calado e Alessandro Pier Guidi.

Per la Ferrari è il secondo anno consecutivo di vittoria dopo l’edizione del 2023, in cui peraltro era tornata a gareggiare nella 24 ore di Le Mans dopo 50 anni di assenza.