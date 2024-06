Cyril Ramaphosa è stato rieletto presidente del Sudafrica

Il parlamento del Sudafrica ha rieletto Cyril Ramaphosa presidente del paese dopo lo storico accordo trovato tra l’African National Congress (ANC), che ha governato il paese negli ultimi trent’anni e di cui Ramaphosa è leader, e Democratic Alliance (DA), un partito di centrodestra la cui leadership è quasi esclusivamente bianca.

L’accordo per la formazione di un governo di unità nazionale era stato trovato venerdì dopo settimane di trattative. Alle elezioni di fine maggio DA era arrivato secondo con il 21,8 per cento dei voti. L’ANC aveva ottenuto il 40,1 per cento, un risultato considerato deludente per il partito. Per la prima volta dalla fine dell’apartheid – il regime di violenta segregazione razziale che tra la fine della Seconda guerra mondiale e il 1991 sancì la separazione tra bianchi e neri – l’ANC era infatti stato costretto a trovare degli alleati per formare una maggioranza, e soprattutto a governare con un partito associato alla minoranza bianca del paese.

