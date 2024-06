Nel Regno Unito sono stati ritirati dal mercato vari alimenti per possibile contaminazione da Escherichia coli

Almeno 56 tipi di insalate e panini preconfezionati venduti nei principali supermercati del Regno Unito sono stati ritirati dal mercato per precauzione a causa di una possibile contaminazione da Escherichia coli, batterio che può essere causa di infezioni di vario tipo che interessano in particolare il tratto digerente e le vie urinarie. I rivenditori coinvolti dal ritiro dei prodotti sono Aldi, Asda, Co-op e Morrisons.

L’agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (UKHSA), responsabile dei servizi di protezione della salute pubblica in tutto il paese, ha fatto sapere che attualmente le persone infettate da Escherichia coli nel paese sono circa 211, rispetto alle 113 della scorsa settimana. L’agenzia ha avviato un’indagine a seguito di un numero crescente di segnalazioni, e in base alle prime analisi risulta che la maggior parte dei casi fa parte di un unico focolaio. Ma a causa dell’ampia diffusione geografica dei casi è molto probabile che l’attuale focolaio sia legato a un alimento distribuito a livello nazionale o a più alimenti. Almeno 67 persone sono state ricoverate in ospedale a causa dell’infezione.