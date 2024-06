Celebripost

Ieri 13 giugno è uscita su Netflix la seconda parte della terza stagione di Bridgerton, la serie tv che racconta l’aristocrazia inglese di inizio Ottocento ed è nota per le scene di sesso frequenti ed esplicite: questa stagione ha come protagonisti Luke Newton e Nicola Coughlan, che insieme a Golda Rosheuvel e Adjoa Andoh erano tra le persone da fotogrfare in settimana, alla presentazione dei nuovi episodi a Londra. Le attrici Maya Hawke e Ayo Edebiri erano invece alla prima di Inside Out 2, film di animazione della Pixar che uscirà nei cinema in Italia il 19 giugno: nella versione originale, in inglese, danno rispettivamente la voce ai personaggi di Ansia e Invidia. Poi Jude Law e David Harbour, Nicole Kidman e Joey King, Zac Efron, Léa Seydoux, Rihanna e i R.E.M., riuniti.