Gli azionisti di Tesla hanno confermato un bonus da 48 miliardi di dollari a Elon Musk, che gli era stato contestato da un tribunale

L’assemblea annuale degli azionisti di Tesla ha confermato il generoso sistema di bonus e incentivi da decine di miliardi di dollari che il consiglio di amministrazione aveva garantito all’amministratore delegato dell’azienda Elon Musk nel 2018: oggi vale complessivamente circa 48 miliardi di dollari. Recentemente era stato annullato da un tribunale del Delaware, che riteneva questa retribuzione sproporzionata, ingiustificata e contro gli interessi economici dell’azienda, e che Musk l’avrebbe ottenuta solo grazie alla sua abilità di influenzare il consiglio.

Musk ha fatto ricorso in appello,e il voto degli azionisti non avrà effetti sulla causa legale in corso: non avrà cioè il potere di ribaltare l’esito della sentenza, però è un grosso segnale di conferma di fiducia nei confronti dell’amministratore delegato, un segnale che Musk potrà a sua volta rivendicare durante il processo per affermare la legittimità del pacchetto retributivo.

Durante l’assemblea è stata votata anche la proposta di Musk di spostare la sede legale dell’azienda dal Delaware al Texas. Anche in questo caso il voto non avrà effetti legali sulla causa in corso, ma era una decisione attesa perché dal momento della sentenza del tribunale locale Musk aveva iniziato una massiccia campagna mediatica contro lo stato del Delaware.

È uno stato in cui molte aziende e multinazionali hanno la sede per via di una fiscalità molto vantaggiosa (tra cui anche Amazon), ma Musk in numerose occasioni – e anche su X, il social network che possiede – ha detto che per le aziende non è più un buon affare continuare ad avere la sede lì, per via della faziosità del sistema giudiziario. Per gli stessi motivi Musk aveva già spostato la sede della sua società SpaceX dal Delaware al Texas.

