Il turista francese Louis Arnaud, detenuto in Iran dal 2022, è stato liberato

Il turista francese Louis Arnaud, detenuto in Iran dal 2022, è stato rilasciato e tornerà in Francia giovedì. La notizia è stata data mercoledì sera dal presidente francese Emmanuel Macron su X (Twitter), che ha anche detto che la sua liberazione è avvenuta anche grazie alla mediazione del governo dell’Oman, uno stato che condivide con l’Iran le acque del Golfo di Oman e confina con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Yemen. Arnaud, che ha 35 anni, era stato arrestato a settembre del 2022 mentre si trovava in vacanza in Iran con l’accusa di aver partecipato alle grandi proteste contro la morte di Mahsa Amini, una donna di 22 anni originaria del Kurdistan iraniano morta il 16 settembre del 2022 a Teheran in circostanze poco chiare, dopo essere stata arrestata dalla polizia religiosa per non avere indossato correttamente il velo islamico, o hijab.

In Iran sono ancora detenuti tre cittadini francesi: Cécile Kohler e Jacques Paris, una coppia arrestata a maggio del 2022, e un uomo chiamato Olivier il cui nome completo non è stato reso noto. Altri due cittadini francesi, Benjamin Brière e Bernard Phelan, erano stati liberati a maggio 2023 dopo aver iniziato uno sciopero della fame per la loro liberazione che li aveva gravemente indeboliti. L’Iran detiene ancora almeno dieci cittadini occidentali, anche se alcune stime sostengono che siano di più, ed è accusato dagli altri paesi e da molte organizzazioni non governative di usarli come merce di scambio nei negoziati tra stati.

