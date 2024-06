Ucraina e Stati Uniti hanno firmato un accordo decennale di cooperazione in materia di sicurezza

Giovedì in Puglia i presidenti di Stati Uniti e Ucraina, Joe Biden e Volodymyr Zelensky, hanno firmato un accordo di cooperazione in materia di sicurezza nell’ambito della riunione del G7, la riunione dei capi di Stato e di governo delle sette più influenti democrazie del mondo. L’accordo prevede che, in caso di attacco contro l’Ucraina, le parti debbano consultarsi entro 24 ore per concordare le misure difensive da adottare.

Nel testo si legge inoltre che l’accordo «rappresenta un passo in avanti verso l’eventuale adesione dell’Ucraina alla NATO», l’alleanza militare composta da buona parte dei paesi occidentali.