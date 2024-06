Le perle non sono più quelle della nonna

La stilista britannica Vivienne Westwood, nota per aver reso popolare lo stile punk, diceva che le perle «vanno bene in qualsiasi momento e sono magnifiche»: dopo anni in cui sono state poco apprezzate la sua opinione è di nuovo condivisa, anche tra i più giovani.

Fino a non molto tempo fa le perle erano associate a uno stile formale e regalate alle donne nelle occasioni importanti: molte non le portavano più perché associavano gli orecchini o il filo di perle bianche e perfettamente sferiche a un gusto ingessato e un po’ da nonne. Adesso sono considerate da molte un gioiello informale da auto-regalarsi e portare ogni giorno, abbinandole con altre pietre e collanine e con vestiti casual, oppure applicate su sandali, magliette e forcine per capelli; sono tra le gemme più indossate anche dagli uomini e, come scrive il sito di moda Business of Fashion, sono «uno strumento versatile di espressione personale».

Sempre secondo Business of Fashion l’interesse per le perle è cresciuto «enormemente» negli ultimi 4-5 anni, anche se uno dei momenti decisivi fu nel 2012, quando la cantante Rihanna indossò un choker (cioè una collana stretta al collo) di perle vintage del marchio francese Chanel durante la sfilata di Victoria’s Secret, il noto marchio di biancheria intima.

L’anno dopo la stilista britannica Simone Rocha, direttrice creativa dell’omonimo marchio, applicò perle finte su colletti, polsini e gambaletti della collezione primavera/estate 2014: da allora le ha usate costantemente, anche sulle scarpe e sul viso delle modelle, e ha realizzato una borsa, la Pearl Egg Bag, che è simile a una perla gigantesca.

Un altro momento di svolta è stato il Met Gala (la più importante serata di beneficenza nella moda) del 2019, quando il cantante Harry Styles si presentò vestito dal marchio italiano Gucci, allora sotto la direzione creativa di Alessandro Michele, con un singolo orecchino di perla a forma di goccia: il look, che è ancora uno dei più celebri del Met Gala, sdoganò l’uso delle perle tra gli uomini, che fino al Novecento era comune.

Altri uomini con le perle

Styles si è fatto fotografare più volte con un giro di perle al collo (del marchio indipendente Éliou) che da allora si è visto anche su altri personaggi famosi, come l’attore francese Timothée Chalamet, il rapper statunitense A$ap Rocky, il cantante italiano Damiano dei Måneskin, l’attore statunitense Jared Leto (mentre lo indossava già da prima lo stilista italiano Giambattista Valli), tanto che oggi il filo di perle è tra i gioielli portati più comunemente dai ragazzi.

Anche il Met Gala del 2023 è stato importante nel consolidare la moda delle perle perché se ne videro tantissime: era dedicato a Karl Lagerfeld, direttore creativo del marchio francese Chanel, noto per utilizzarle sempre nelle sue collezioni. Molti personaggi famosi arrivarono alla serata indossandole, tra cui Kim Kardashian con un abito realizzato con fili di perle dal marchio di moda Schiaparelli, e l’attrice Anne Hathaway, con un vestito che riproponeva il famoso pin-dress (cioè tenuto insieme dalle spille da balia) del marchio italiano Versace, realizzato con le perle.

Lagerfeld aveva ripreso l’utilizzo delle perle da Coco Chanel, la fondatrice del marchio, che indossava spesso giri di perle e che dal 1924 le introdusse nelle sue collezioni. Erano finte, di bigiotteria, e parodizzavano le grandi collane di perle delle ricche aristocratiche della Belle Époque. «Per lei erano il simbolo di una società che l’aveva esclusa» ha raccontato la storica dei gioielli Vivienne Becker, autrice del libro The Pearl Necklace: le sue perle finte erano un modo per smontarne il significato sociale e trasformarle in un simbolo della nuova donna moderna.

È curioso come un’altra figura considerata rivoluzionaria come Westwood abbia avuto un ruolo nella recente riscoperta delle perle. Nel 2021 il suo chocker con perle divenne così famoso tra i più giovani da essere soprannominato il “TikTok Necklace”, la collana di TikTok. Westwood l’aveva disegnata per la sua collezione “Portrait” dell’autunno/inverno 1990: era composta da tre fili di perle finte da cui pendeva una riproduzione dello orbit circondato dagli anelli del pianeta Saturno (lo orbit, o globo crucigero, è una sfera dorata sormontata da una croce, realizzata per l’incoronazione di re Carlo II d’Inghilterra). Westwood si ispirava ai gioielli dei ritratti francesi dal Rinascimento in poi e all’utilizzo sovversivo che il movimento punk faceva delle perle, allora fortemente associate a donne come la prima ministra conservatrice britannica Margaret Thatcher e allo stile preppy, quello delle ragazze americane ricche e di buona famiglia.

Il suo choker divenne famoso su TikTok grazie alla serie tv Nana ispirata a un manga giapponese: un’amica della protagonista suona in una band punk e indossa molti gioielli di Westwood, tra cui appunto il chocker, che da allora fu indossato anche da molti personaggi famosi.

Da allora le perle si sono viste frequentemente nel mondo della moda: Pharrell Williams le ha utilizzate nella prima collezione maschile che ha realizzato per l’azienda di moda francese Louis Vuitton mentre il marchio francese Jacquemus ha proposto un choker di perle e zaffiro, simile a quello che indossava Lady Diana, per la collezione primavera/estate 2024.

Le perle oggi sono incastonate nei sandali Crocs realizzati in collaborazione con Rocha e alternate a spunzoni punk nella collaborazione tra il marchio di moda Comme des Garçons e l’azienda giapponese Mikimoto, considerato il primo produttore di perle coltivate al mondo; sporgono dai colletti delle camicie nell’ultima collezione del marchio italiano Miu Miu, quella per l’autunno/inverno 2025, e abbondano nella collezione cruise (cioè pensata per le vacanze) di Dior ispirata alla regina Maria di Scozia.

Anche i marchi di gioielli le stanno proponendo in modo nuovo: la collana di perle oggi è fatta con perline più piccole e vezzose, con perle dalle dimensioni diverse oppure alternate ad altri ciondoli e pietre. Vanno molto anche i bracciali, le collane e gli orecchini di perle d’acqua dolce, cioè quelle dalla forma irregolare, dette anche barocche o scaramazze, perché sono uniche ed eccentriche; piacciono le perle colorate e quelle finte (anche perché costano poco) mentre il classico giro di perle ereditato dalla nonna o acquistato in una gioielleria vintage viene sdramatizzato dai vestiti con cui lo si porta.