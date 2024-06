Un guasto sulla linea ferroviaria vicino a Milano ha comportato cancellazioni e ritardi fino a 120 minuti

Lunedì attorno alle 12:15 Rete Ferroviaria Italiana (RFI), la società di Ferrovie dello Stato che gestisce le infrastrutture ferroviarie a livello nazionale, ha reso noto un guasto agli impianti di circolazione nel nodo di Milano: il risultato è che molti treni da e per il capoluogo lombardo hanno subìto ritardi fino a 120 minuti, cancellazioni o variazioni. Trenord, l’azienda che gestisce il trasporto ferroviario in Lombardia, ha fatto sapere che il guasto è stato risolto dai tecnici di RFI nel primo pomeriggio: la circolazione dei treni in arrivo e partenza da Milano continua tuttavia a essere fortemente rallentata.

