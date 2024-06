Dopo diversi giorni di ricerche è stato trovato il corpo di Michael Mosley, un noto presentatore televisivo inglese scomparso in Grecia

Domenica dopo giorni di ricerche è stato trovato il corpo di Michael Mosley, un noto presentatore televisivo inglese che risultava scomparso sull’isola greca di Simi da mercoledì, quando era uscito per una passeggiata. Secondo la polizia sarebbe morto già da qualche giorno.

Le ricerche di Mosley sulla piccola isola vicina alle coste turche erano state particolarmente intense, ed erano arrivate a impiegare centinaia di persone. Il corpo è stato trovato a poche decine di metri da un resort, vicino a una spiaggia: era stato notato da una troupe televisiva che stava documentando le ricerche, mentre stava controllando i filmati. La zona era stata perlustrata qualche giorno prima, mentre domenica le ricerche si stavano concentrando su un vicino sistema di caverne.

Mosley aveva condotto alcuni programmi e documentari sulla salute e sull’alimentazione. Una prima analisi medica ha escluso che sia stato ucciso: probabilmente invece sarebbe morto a causa delle conseguenze del forte caldo e della disidratazione. Il suo corpo è stato portato alla vicina isola di Rodi per analisi più approfondite.

Mosley si trovava sull’isola di Simi con la moglie. Mercoledì era partito senza telefono da una spiaggia con l’intenzione di raggiungere l’abitato principale dell’isola, Simi, a meno di tre chilometri di distanza. La sera, non vedendolo rientrare, la moglie aveva allertato la polizia. Un filmato ripreso da una telecamera di sicurezza mercoledì lo mostrava con un ombrello per il sole nelle strade della cittadina di Pedi, a metà della strada verso Simi. Si presume che Mosley a quel punto si sia perso, dato che il punto in cui è stato poi trovato il suo corpo non è nella direzione verso cui doveva andare da lì in poi.