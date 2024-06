Diversi quotidiani stamattina citano i dati dell’affluenza in Italia per le elezioni europee, che alle 23 di ieri era al 14,64 per cento. Ieri i seggi sono rimasti aperti dalle 15 alle 23, mentre oggi lo saranno dalle 7 alle 23: l’Italia ha diritto a una delegazione di 76 europarlamentari sui 720 totali che comporranno il Parlamento dopo le elezioni. I giornali hanno dedicato molto spazio anche alla notizia dei quattro ostaggi liberati sabato dall’esercito israeliano che erano stati rapiti da Hamas lo scorso 7 ottobre. Le altre notizie principali sulle prime pagine riguardano la visita del presidente statunitense Joe Biden in Francia e la sconfitta di Jasmine Paolini nella finale del torneo di tennis del Roland Garros contro la polacca Iga Swiatek.