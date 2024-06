Weekly Beasts

Ogni anno, a giugno, nel nord-ovest del Regno Unito si svolge la fiera dei cavalli di Appleby: in Cumbria, vicino al fiume Eden, si riuniscono migliaia di persone che fanno una vita nomade per comprare e vendere cavalli, incontrare amici o parenti e più in generale celebrare il loro stile di vita. Da lì viene la foto di questo cavallo davanti alle carovane, tra gli animali da fotografare in settimana insieme a un piccione che ha fatto incursione sul campo del Roland Garros, leoni al parco nazionale del Lago Nakuru in Kenya, una marmotta a Montréal, un lamantino a pancia all’aria in Florida e una lince che ha tentato una fuga in Germania.