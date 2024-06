È morto a 90 anni William Anders, uno dei tre astronauti della missione Apollo 8 che orbitò intorno alla Luna

È morto a 90 anni in un incidente aereo William Anders, astronauta statunitense che fu membro dell’equipaggio della missione spaziale Apollo 8, la prima con a bordo un equipaggio di esseri umani a orbitare intorno alla Luna. Anders è morto venerdì, quando l’aereo che stava pilotando si è schiantato nei pressi delle isole San Juan, nel nord-ovest degli Stati Uniti. La morte è stata confermata dal figlio di William, Greg Anders.

La missione Apollo 8 – di cui facevano parte anche i piloti James Lovell e Frank Borman – partì il 21 dicembre del 1968 e impiegò tre giorni per raggiungere la Luna. Orbitò intorno al satellite per dieci volte nel corso di 20 ore, durante le quali l’equipaggio effettuò una breve trasmissione in diretta televisiva e scattò una famosissima fotografia della Terra vista dallo Spazio. Gli astronauti tornarono sulla Terra il 27 dicembre, ammarando nell’oceano Pacifico.