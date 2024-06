I tennisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno perso la finale del torneo di doppio del Roland Garros

I tennisti italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno perso con il punteggio di 7-5, 6-3 la finale del torneo di doppio al Roland Garros di Parigi, uno dei quattro “Slam”, i tornei più importanti del tennis, contro la coppia composta dall’argentino Marcelo Arévalo e dal croato Mate Pavić.

Bolelli e Vavassori erano arrivati in finale giovedì, quando avevano battuto in tre set (con un punteggio di 7-5, 2-6, 6-2) l’indiano Rohan Bopanna e l’australiano Matthew Ebden, una delle coppie migliori al mondo nel tennis, e rispettivamente quarto e terzo nella classifica mondiale del doppio maschile. Era dal 1959 che una coppia italiana non raggiungeva la finale del Roland Garros: allora fu vinta da Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola.