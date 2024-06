I tennisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori giocheranno la finale nel doppio al Roland Garros

Giovedì i tennisti italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati per la finale del torneo di doppio al Roland Garros di Parigi, uno dei quattro “Slam”, i tornei più importanti del tennis. In semifinale Bolelli e Vavassori hanno battuto in tre set (con un punteggio di 7-5, 2-6, 6-2) l’indiano Rohan Bopanna e l’australiano Matthew Ebden, una delle coppie migliori al mondo nel tennis, e rispettivamente quarto e terzo nella classifica mondiale del doppio maschile. È dal 1959 che una coppia italiana non raggiunge la finale del Roland Garros: allora fu vinta da Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola.

Gli avversari di Bolelli e Vavassori saranno la coppia vincente nell’altra semifinale, in cui Marcel Granollers (spagnolo) e Horacio Zeballos (argentino), entrambi a pari merito al primo posto del ranking, affronteranno Marcelo Arévalo (argentino) e Mate Pavić (croato).

A gennaio Bolelli e Vavassori avevano già giocato contro Bopanna ed Ebden nella finale degli Australian Open (un altro degli Slam), e a marzo nell’importante torneo di Indian Wells, negli Stati Uniti, perdendo entrambe le volte. A maggio invece li avevano battuti agli Internazionali d’Italia.

– Leggi anche: Il pubblico del Roland Garros non potrà bere alcol sugli spalti