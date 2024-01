I tennisti italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno perso la finale di doppio degli Australian Open

Sabato la coppia di tennisti italiani formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori ha perso in finale agli Australian Open, uno dei quattro tornei più importanti del tennis (i cosiddetti “Slam”, o tornei del Grande Slam). Sono stati battuti dall’indiano Rohan Bopanna e dall’australiano Matthew Ebden in due set, in una partita combattuta e finita 7-6, 7-5 (si gioca al meglio di tre set). Bopanna e Ebden erano favoriti in questa finale: erano i secondi del ranking mondiale di doppio e dopo il risultato ottenuto in questo torneo diventeranno primi.

La finale giocata da Bolelli e Vavassori è stata comunque un risultato notevole: era solo la quinta finale di sempre in uno Slam per una coppia di uomini italiana. Bolelli, che ha 38 anni, aveva già disputato una finale in doppio di uno Slam, vincendo nel 2015 proprio gli Australian Open in coppia con Fabio Fognini. Per Vavassori, 28 anni, era invece la prima finale in carriera.

Oltre alla vittoria di Bolelli e Fognini solo in un’altra occasione una coppia di italiani riuscì a vincere uno Slam: nel 1959, quando Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola vinsero il Roland Garros (lo Slam che si gioca a Parigi tra maggio e giugno, su campi in terra rossa).