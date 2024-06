Il tribunale di Milano ha stabilito che la proprietà della società del podcast Muschio Selvaggio spetta a Luis Sal

Il tribunale di Milano ha stabilito che la proprietà di Muschio Selvaggio srl, la società che produce appunto il podcast Muschio Selvaggio, spetta allo youtuber Luis Sal, cofondatore del podcast assieme al rapper Fedez. Quest’ultimo dovrà quindi cedere le sue quote della società a Sal. La decisione era stata presa il 28 maggio, ma è stata resa pubblica venerdì 7 giugno. Sal e Fedez avevano interrotto i loro rapporti professionali da più di un anno.

Il caso legale attorno a Muschio Selvaggio era iniziato alcuni mesi fa: Fedez, che possedeva metà delle quote della società, aveva provato ad acquistare l’altra metà da Sal. Lo youtuber aveva rifiutato, facendo scattare una particolare clausola dello statuto della società, nota come la clausola della «russian roulette», che costringeva Fedez a vendergli le sue quote per la stessa somma che aveva offerto a lui. Fedez si era opposto, contestando il funzionamento della clausola, e Luis Sal aveva quindi fatto ricorso in tribunale. Le quote gestite da Doom, società di Fedez, erano state sequestrate a febbraio e poste sotto la tutela di un custode giudiziario in attesa di una decisione definitiva.

Da circa due mesi Luis Sal ha ripreso la conduzione del podcast, fra i più seguiti in Italia, assieme a suo fratello Martin. Venerdì Fedez ha pubblicato su Instagram un messaggio in cui dice di aver deciso, insieme a Davide Marra (con cui aveva condotto diverse puntate del podcast), «di rinunciare al biblico contenzioso riguardante Muschio Selvaggio».

– Leggi anche: Breve storia del podcast più famoso in Italia