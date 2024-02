Il tribunale di Milano ha deciso che le quote di Fedez della società del podcast Muschio Selvaggio saranno poste sotto sequestro

Il tribunale di Milano ha decretato che le quote del cantante Fedez della società che produce il podcast Muschio Selvaggio saranno poste sotto sequestro, nell’ambito di una causa intentata dal suo ex socio ed ex co-conduttore del podcast Luis Sal. Questo significa che verrà nominato un custode che gestisca le quote di Fedez nel periodo in cui verrà deciso chi ha il diritto di possederle.

I due avevano fondato Muschio Selvaggio nel 2020 e lo avevano condotto insieme fino all’inizio del 2023, quando Luis Sal aveva smesso improvvisamente di apparire nelle puntate. A giugno del 2023 la notizia che i due avessero litigato e che Sal avesse lasciato il podcast per questo motivo era diventata ufficiale e fra i due era iniziato un contenzioso riguardo alla proprietà della società Muschio Selvaggio s.r.l., le cui quote erano possedute per metà da Fedez e per l’altra metà da Luis Sal.

Lo statuto della società contiene una clausola definita comunemente della «russian roulette», che prevede che in caso di stallo decisionale in una società, specialmente se ci sono due soci al 50 per cento, uno dei due può proporre all’altro di comprare tutte le sue quote. Se quest’ultimo rifiuta è però costretto a offrire di comprare lui le quote del socio, allo stesso prezzo. Questa clausola, ancora poco usata in Italia, è molto comune nel diritto anglosassone e serve per evitare che vengano fatte delle offerte al ribasso che portino alla svalutazione di una società.

Alla fine del 2023 Fedez propose a Luis Sal di comprare tutte le sue quote, azionando questo meccanismo e aspettandosi che quest’ultimo accettasse l’offerta. Tuttavia Luis Sal rifiutò, mettendo Fedez nella posizione di dover vendere le sue quote, cosa che lui rifiutò, contestando il funzionamento della clausola. Luis Sal avviò quindi un ricorso per chiedere il sequestro delle quote di Fedez, che il tribunale di Milano ha accettato.

In una nota pubblicata martedì dall’ufficio stampa di Luis Sal si legge che «il provvedimento ha decretato che la società di Luis Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorando [ossia escludendo, ndr] così quest’ultimo nella gestione del podcast». Su Instagram Fedez ha risposto a questa comunicazione dicendo di non essere stato «esautorato da nulla», dato che «il tribunale non ha decretato che le quote appartenenti a me debbano essere vendute a Luis Sal» ma che «un custode gestirà le mie quote nell’interesse della società Muschio Selvaggio s.r.l.». Ha inoltre aggiunto che la causa che decreterà chi avrà il diritto di acquistare le quote dell’altro deve ancora iniziare.