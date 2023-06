I video in cui Luis Sal e Fedez bisticciano per com’è finita con il podcast “Muschio Selvaggio”

Il cantante Fedez e lo youtuber Luis Sal conducevano da anni un podcast trasmesso su YouTube chiamato Muschio Selvaggio e che era molto popolare, tra i più seguiti in Italia, con milioni di visualizzazioni per ciascun video, in cui solitamente era intervistato un personaggio pubblico di ambiti diversi, dallo storico Alessandro Barbero al calciatore Mario Balotelli. Sembra però tutto finito, perché i due hanno litigato e si sono accusati a vicenda di bassezze, manipolazioni, negligenze e altre cattiverie in una serie di video che stanno attirando molta attenzione.

In breve: da alcuni mesi Luis Sal non compariva più nel programma, e questo aveva alimentato molte teorie e domande su cosa fosse successo tra i due, senza che fossero fornite spiegazioni ufficiali. Alla fine giovedì Fedez ha pubblicato un lungo video in cui dice che i problemi erano cominciati quando avevano partecipato a un programma organizzato in occasione del Festival di Sanremo, che Fedez voleva fare e Luis Sal no. È stato «impegnativo», ha detto Fedez, e dopo si sono presi una pausa per riflettere su cosa fare del loro podcast. Secondo la versione di Fedez, Luis Sal dopo alcune settimane ha deciso che non voleva più fare Muschio Selvaggio, perché «ha preso una connotazione che è più di Federico che di Luis». Questo ha provocato un litigio tra i due.

La versione di Luis Sal non è molto diversa: dice che da tempo chiedeva a Fedez di cambiare alcune cose nel programma, nel quale a suo avviso il cantante parlava troppo di se stesso e interrompeva continuamente gli ospiti (era in effetti così, e lo stesso Fedez lo aveva ammesso in diverse occasioni). I due poi hanno opinioni diverse su come si è svolta la discussione successiva: Luis Sal dice che Fedez ha delegato la gestione della questione a sua madre, che gli fa da manager, e all’avvocato. Aggiunge di essere stato trascinato «in un giochino che è molto bravo a fare».

Fedez ha poi pubblicato un’ulteriore risposta, in cui dice che «la favoletta dell’egocentrico che sfrutta Luis è vera, ma fino a un certo punto», e lo accusa di avergli chiesto 600mila euro, una cifra a suo dire spropositata, per rilevare la sua parte di una società che avevano fondato poco prima di litigare. Gli rimprovera anche di aver continuato a guadagnare per le visualizzazioni di Muschio Selvaggio nonostante non ci lavori da mesi, e di aver messo a rischio gli stipendi delle diverse persone che lavorano al podcast.