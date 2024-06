La Nazionale italiana di calcio maschile Under-17 ha vinto gli Europei, battendo in finale il Portogallo per 3 a 0

La Nazionale italiana di calcio maschile Under-17 ha vinto gli Europei di categoria battendo in finale il Portogallo per 3 a 0. Per l’Italia ha segnato due gol Francesco Camarda, di proprietà del Milan, considerato il calciatore più talentoso di questa Nazionale e il più giovane calciatore ad avere mai esordito in Serie A. Il terzo gol (il primo della partita) è stato segnato invece da Federico Coletta, della Roma. È la prima volta che l’Italia vince gli Europei Under-17 dopo tre finali perse nel 2013, nel 2018 e nel 2019: la Nazionale vinse gli Europei nel 1982, quando la categoria era Under-16.

Il risultato della finale è stato per certi versi inaspettato, vista anche la grande tradizione della Nazionale portoghese nelle sue categorie giovanili. L’Italia ha però giocato una partita molto convincente, dominando per diverse parti della gara. Oltre a Camarda, che ha segnato alcuni gol notevoli durante il torneo tra cui uno particolarmente bello contro la Slovacchia, si è messo in mostra anche Mattia Liberali, di proprietà del Milan, che ha segnato un gol spettacolare nei quarti di finale contro l’Inghilterra, dopo avere dribblato diversi difensori nell’area di rigore avversaria.