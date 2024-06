In Messico è stata uccisa una sindaca, poche ore dopo la vittoria di Claudia Sheinbaum alle elezioni presidenziali

Lunedì in Messico è stata uccisa Yolanda Sánchez, sindaca di Cotija, una cittadina di circa 20mila abitanti nello stato centrale del Michoacán. È il primo omicidio di un funzionario pubblico dopo l’annuncio della vittoria di Claudia Sheinbaum alle elezioni presidenziali messicane dello scorso 2 giugno. La campagna elettorale è stata caratterizzata da un numero particolarmente alto di omicidi e intimidazioni ai danni di politici e candidati, sia a livello locale che nazionale.

Sánchez è stata aggredita da uomini armati nel centro di Cotija, ed è morta poco dopo in ospedale. Nell’attacco è stata uccisa anche la sua guardia del corpo. L’identità dei responsabili non è nota: quasi sicuramente fanno parte di un gruppo della criminalità organizzata. Sánchez era sindaca dal 2021, e l’anno scorso era stata rapita e tenuta in ostaggio per tre giorni. Anche per quel caso l’identità dei criminali non è nota, ma secondo i giornali locali si tratterebbe di membri del cartello Jalisco Nueva Generación, un gruppo di narcotrafficanti particolarmente violento nato una decina di anni fa e divenuto rapidamente uno dei più potenti del Messico.

