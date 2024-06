È morta a 74 anni Brigitte Bierlein, ex cancelliera austriaca e prima donna ad aver avuto questo incarico

È morta Brigitte Bierlein, cancelliera austriaca tra il 2019 e il 2020 e prima donna a ricoprire questo incarico: aveva 74 anni. La morte è avvenuta dopo una breve e grave malattia.

Brigitte Bierlein era stata nominata cancelliera ad interim nel giugno del 2019 quando il parlamento austriaco aveva sfiduciato Sebastian Kurz a seguito dello scandalo nato dalla pubblicazione di un video girato di nascosto nel 2017 in cui si vedeva Heinz-Christian Strache, alleato di Kurz al governo e ex vicecancelliere, promettere favori a una presunta ereditiera russa vicina al presidente Vladimir Putin in cambio di finanziamenti illeciti. Avvocata e giurista, prima di diventare cancelliera Bierlein era stata vicepresidente della Corte costituzionale austriaca tra il 2003 e il 2018 e poi presidente per circa un anno dal febbraio del 2018.

L’attuale cancelliere austriaco Karl Nehammer ha detto che «la morte prematura di Bierlein» lo sconvolge profondamente: «Il lavoro della sua vita è e rimane tanto unico quanto impressionante». Il presidente austriaco Alexander Van der Bellen ha a sua volta dichiarato che Bierlein «ha servito fedelmente la Repubblica in molti ruoli. Ho conosciuto Brigitte Bierlein come una donna coraggiosa e disciplinata che si è assunta la responsabilità quando il suo paese aveva bisogno di lei. Continuerà a essere un modello per molte ragazze, donne e per tutti noi». La morte di Bierlein è stata commentata anche dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: «Ha guidato il suo paese attraverso tempi turbolenti con competenza e responsabilità».