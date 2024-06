Sally Buzbee ha lasciato la direzione del Washington Post

Sally Buzbee si è dimessa da direttrice del Washington Post, carica che ricopriva dal 2021. Buzbee ha 58 anni, è statunitense, e in precedenza era stata a lungo direttrice dell’agenzia di stampa Associated Press: era stata la prima donna a dirigere il Washington Post nella storia del giornale. Al momento né Buzbee né il Washington Post hanno comunicato il motivo delle dimissioni. Il giornale, che da qualche tempo sta attraversando diversi guai, ha solo fatto sapere tramite il suo amministratore delegato Will Lewis che il nuovo direttore sarà Matt Murray, che dal 2018 al 2023 aveva diretto il Wall Street Journal.