Il canale di MrBeast, che organizza sfide estreme e bizzarre, è diventato quello con più iscritti su YouTube

Il canale YouTube MrBeast, gestito dal 26enne statunitense Jimmy Donaldson, è diventato quello con più iscritti in assoluto sulla piattaforma: con 269 milioni di iscritti ha superato l’etichetta discografica e azienda di produzione cinematografica indiana T-Series, che al momento ne ha 266 milioni. MrBeast era già da tempo il canale con più iscritti fra quelli gestiti da una singola persona (ma non lo era ancora tra quelli gestiti da società, come T-Series).

Donaldson è diventato famoso con video in cui lui o altre persone devono portare a termine sfide particolarmente ardue: per fare alcuni esempi, vivere per 100 giorni in una porzione circolare di un prato in mezzo al niente, non mangiare cibi solidi per 30 giorni, essere sepolto vivo in una bara per 50 ore. Spesso questi video sono finanziati da sponsor che mettono in palio molti soldi per il superamento della sfida o per la messa in pratica di attività particolarmente costose, ricevendo in cambio visibilità per i propri servizi e prodotti.

Oggi il brand MrBeast oltre al canale principale si compone fra le altre cose di diversi canali YouTube specializzati in videogiochi e reazioni ai contenuti altrui, di una catena virtuale di hamburgherie gestite da “cucine fantasma” in tutti gli Stati Uniti, e una serie di snack e barrette di cioccolato chiamata Feastables. A marzo Amazon ha annunciato che produrrà con MrBeast un reality show a premi, che sarà trasmesso in streaming su Prime Video.

– Leggi anche: Lo youtuber più seguito al mondo