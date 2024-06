La squadra di calcio del Venezia ha vinto i playoff di Serie B ed è stata promossa in Serie A

La squadra di calcio maschile del Venezia è la terza e ultima squadra promossa dalla Serie B alla Serie A, dopo il Parma e il Como. Queste ultime erano state promosse direttamente, essendo arrivate prima e seconda in campionato, mentre il Venezia ha vinto i playoff, il torneo tra le squadre dalla terza all’ottava classificata con cui si decide la terza squadra promossa in Serie A. Ai playoff il Venezia ha battuto in semifinale il Palermo (1-0 all’andata fuori casa, 2-1 in casa al ritorno) e poi la Cremonese in finale, vincendo il ritorno in casa 1-0 domenica sera, dopo che l’andata fuori casa giovedì era finita 0-0.

Nella partita di domenica sera il gol decisivo è stato segnato al 24esimo minuto dall’attaccante danese Christian Gytkjaer. Il Venezia sarebbe però stato promosso anche in caso di pareggio, avendo ottenuto una posizione migliore in campionato rispetto alla Cremonese (il regolamento dei playoff prevede appunto che in caso di pareggio venga tenuta in considerazione la classifica della stagione regolare). In campionato il Venezia, allenato da Paolo Vanoli, era arrivato terzo con 70 punti, solo 3 in meno del Como secondo e 6 in meno del Parma primo. Il Venezia tornerà in Serie A dopo due stagioni in Serie B (nel 2022 retrocesse arrivando ultimo in Serie A, dopo una sola stagione dalla precedente promozione).