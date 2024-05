La squadra di calcio del Como sarà promossa in Serie A

Venerdì sera, nell’ultima giornata del campionato di Serie B, la squadra di calcio del Como ha pareggiato 1-1 contro il Cosenza, mentre il Venezia ha perso 2-1 contro lo Spezia. In questo modo il Como si è guadagnato il secondo posto in classifica con 73 punti, e potrà accedere direttamente al prossimo campionato di Serie A per la stagione 2024/2025. Il Como aveva giocato in Serie A per l’ultima volta più di vent’anni fa, nella stagione 2002/2003, per poi essere retrocesso.

A inizio maggio anche il Parma, primo nella classifica del campionato di Serie B con 76 punti, si era assicurato la promozione. La terza squadra promossa in Serie A sarà decisa dai playoff, che si giocheranno tra maggio e giugno tra le squadre arrivate tra la terza e l’ottava posizione in classifica: Catanzaro, Cremonese, Venezia, Palermo, Sampdoria e Brescia.