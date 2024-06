Sono stati trovati i corpi di due delle tre persone disperse nel fiume Natisone

Domenica mattina nel fiume Natisone, vicino a Udine, sono stati trovati i corpi di due delle tre persone disperse da venerdì, quando erano state travolte dalla piena del fiume. Il sindaco del paese dove si sono concentrate le ricerche, cioè quello di Premariacco, ha confermato che i corpi appartengono alle due ragazze che risultavano disperse.

Uno dei due corpi è già stato recuperato, mentre sono ancora in corso le operazioni per recuperare l’altro. Nel frattempo i Vigili del fuoco e gli operatori della Protezione civile stanno ancora cercando la terza persona che era con loro, cioè un ragazzo di 25 anni che viveva in Austria, anche se ci sono poche speranze che sia ancora vivo.

In base alle prime informazioni i due corpi sono stati trovati rispettivamente a circa 700 metri e un chilometro di distanza dal punto in cui le tre persone disperse erano state viste l’ultima volta, venerdì.

I tre avevano chiamato i soccorsi attorno alle 13:30, quando si erano accorti che il livello dell’acqua del Natisone stava salendo molto rapidamente. I Vigili del fuoco li avevano individuati e avevano cercato di intervenire con un’autogru da un ponte lì vicino, allungando una scala e lanciando alcune funi verso di loro: la corrente tuttavia aveva trascinato via tutti e tre prima che riuscissero ad afferrare le funi.

Le due ragazze disperse erano una ragazza di 20 anni nata in Italia da genitori rumeni che viveva a Campoformido, in provincia di Udine, una sua coetanea arrivata dalla Romania per trovare i genitori.