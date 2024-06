È morto a 87 anni l’ex magistrato ed ex deputato Luigi Saraceni

L’ex magistrato ed ex deputato italiano Luigi Saraceni è morto domenica a 87 anni. Era nato in Calabria ma visse a lungo a Roma, dove fu tra le altre cose presidente di sezione del tribunale. Fu inoltre tra i fondatori di Magistratura Democratica, la corrente di sinistra dell’Associazione nazionale magistrati, l’organo di rappresentanza sindacale della categoria, e dell’associazione Antigone, che si occupa dei diritti delle persone che vivono in carcere. Dopo aver lasciato la magistratura fu deputato alla Camera dal 1994 al 2001, eletto con i Democratici di Sinistra e i Verdi.

Tra le altre cose per cui è ricordato c’è il processo cui partecipò come avvocato per difendere la figlia Federica Saraceni, componente delle Nuove Brigate Rosse, che fu poi condannata a 21 anni di carcere per l’omicidio del giuslavorista Massimo D’Antona avvenuto il 20 maggio del 1999.